Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele...

AA - Ali Kemal Akan - Politika
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele...

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesinde, Rusya- Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele alındı.

AA / Ali Kemal Akan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Ukrayna Rusya Politika Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title