Haberler ›› Politika ›› Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele... - Haberler

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