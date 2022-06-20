Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele...
AA - Ali Kemal Akan - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesinde, Rusya- Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele alındı.
AA / Ali Kemal Akan - Politika