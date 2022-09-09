Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ ile ilgili dünyada en kararlı, en geniş operasyonları yürüten Milli İstihbaratımız oldu, İçişleri Bakanlığımız oldu,...
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ ile ilgili dünyada en kararlı, en geniş operasyonları yürüten Milli İstihbaratımız oldu, İçişleri Bakanlığımız oldu, Silahlı Kuvvetlerimiz oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ ile ilgili dünyada en kararlı, en geniş operasyonları yürüten Milli İstihbaratımız oldu, İçişleri Bakanlığımız oldu, Silahlı Kuvvetlerimiz oldu." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika