Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için anlam ifade etmez çünkü gücümüz bunların çok ötesinde ama bunun gizli...
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için anlam ifade etmez çünkü gücümüz bunların çok ötesinde ama bunun gizli işgal anlamına geldiğini hatırlatırız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için anlam ifade etmez çünkü gücümüz bunların çok ötesinde ama bunun gizli işgal anlamına geldiğini hatırlatırız." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika