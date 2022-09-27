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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için anlam ifade etmez çünkü gücümüz bunların çok ötesinde ama bunun gizli...

Politika Haberleri

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için anlam ifade etmez çünkü gücümüz bunların çok ötesinde ama bunun gizli...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için anlam ifade etmez çünkü gücümüz bunların çok ötesinde ama bunun gizli işgal anlamına geldiğini hatırlatırız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için anlam ifade etmez çünkü gücümüz bunların çok ötesinde ama bunun gizli işgal anlamına geldiğini hatırlatırız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Batı Trakya Politika Haberler Son Dakika

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