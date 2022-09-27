Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için anlam ifade etmez çünkü gücümüz bunların çok ötesinde ama bunun gizli...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için anlam ifade etmez çünkü gücümüz bunların çok ötesinde ama bunun gizli işgal anlamına geldiğini hatırlatırız."