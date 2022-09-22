Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD ile ticaret hacmimiz, bu ivmenin doğru ve kararlı muhafaza edilmesi halinde 100 milyar dolar hedefine kısa sürede...
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD ile ticaret hacmimiz, bu ivmenin doğru ve kararlı muhafaza edilmesi halinde 100 milyar dolar hedefine kısa sürede varacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD ile ticaret hacmimiz, bu ivmenin doğru ve kararlı muhafaza edilmesi halinde 100 milyar dolar hedefine kısa sürede varacaktır."
Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Politika