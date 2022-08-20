Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi Politika Haberleri Bir son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'teki elim trafik kazasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu, "Yaşamını yitiren itfaiye ve sağlık personellerimize, basın mensuplarımıza ve yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı. Politika Kaynak: AA / Mehmet Tosun Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep Politika Haberler Son Dakika

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