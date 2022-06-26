Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Adadaki silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mavi Marmara şehidi Çetin Topçuoğlu'nun ailesini Beykoz'daki evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan Kılıçdaroğlu, "Yunanlı yöneticiler, rahmetli Ecevit ve Erbakan'ı iyi biliyorlar. Şimdi konuşsunlar. İktidara geldiğimizde o adadaki silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2014 yılında Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine İsrail'in düzenlediği saldırı sonucu şehit olan Çetin Topçuoğlu'nun ailesini ziyaret etti. Beykoz'da yaşayan aileyle buluşan Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "İnşallah iktidar olduktan sonra bu aileye, iktidar olduğumuzda onların haklarını nasıl arayacağımızı anlatmak için geldik. Mavi Marmara olayını biliyorsunuz. Şehitlerimiz var. Şehitlerimizin kanı üzerinden İsrail'le pazarlık yapılarak bir anlaşma zemini arandı. Bunu kabul etmek mümkün değil. Biz bu davayı kapatmış değiliz. Siz kendi vatandaşınızın hakkını hukukunu korumayacak da ne yapacaksınız? O nedenle bugün buraya geldim. Olayı anlatan kardeşimiz gözyaşlarını tutamadı. Bu acı hala yaşanıyor. Bu konuda biz elimizden geleni yapacağız. Uluslararası sularda eğer bizim insanlarımız katlediliyor ve bunların hakkı hukuku aranmıyorsa ve bir gece yarısı anlaşmayla sözde barış zemini oluşturulmak isteniyorsa bunu kabul etmiyoruz" diye konuştu.

"Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısıyla görüşmek için talebim oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın görüşmesine de değinen Kılıçdaroğlu, "Düne kadar her türlü hakareti yaptığınız, her türlü eleştiriyi yaptığınız kişilerle kucaklaşıyorsunuz 3-5 dolar için. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaldırması mümkün değildir. Bu ülkenin bir itibarı vardır. Siz nasıl bu ülkenin saygınlığını yerle bir edersiniz. Türkiye topraklarında bir cinayet işleniyor. Salman buraya gelmeden önce cinayet dosyası da kapatılıyor. Onu da araştıracağız. O dosyada bizim için kapanmış bir dosya değildir. Türkiye'nin itibarına hiç kimse gölge düşüremez. Erdoğan'la oynuyorlar, biliyorum. Aynı kayığa bindiler, onu da gayet iyi biliyorum. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısıyla görüşmek için talebim oldu. Baskı altında olduğu gerekçesiyle görüşme gerçekleşemedi. Kendisinin de, öldürülen nişanlısının da hakkını hukukunu arayacağız" dedi.

"Adadaki silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz"

Yunanistan'a ilişkin de Kılıçdaroğlu, "Yunan yöneticiler, bizim Kuvayi Milliyeci olduğumuzu biliyorlar. Bizim ülke çıkarlarımızı nasıl koruduğumuzu da gayet iyi biliyorlar. O yöneticiler rahmetli Ecevit ve Erbakan'ı da iyi biliyorlar. Şimdi konuşsunlar. İktidara geldiğimizde o adadaki silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika