Son dakika haberi: Çavuşoğlu, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak
Demirören Haber Ajansı - Politika
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Son dakika politika haberi... DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48'inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48'inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanı'mız 22-23 Mart 2022 tarihlerinde İslamabad'da düzenlenecek İİT 48'inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na iştirak edecektir. Sayın Bakanımızın İslamabad'ı ziyareti kapsamında ayrıca İİT üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Politika