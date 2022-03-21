Son dakika haberi: Çavuşoğlu, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Çavuşoğlu, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak

Demirören Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Çavuşoğlu, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak

Son dakika politika haberi... DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48'inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48'inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanı'mız 22-23 Mart 2022 tarihlerinde İslamabad'da düzenlenecek İİT 48'inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na iştirak edecektir. Sayın Bakanımızın İslamabad'ı ziyareti kapsamında ayrıca İİT üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

İslam İşbirliği Teşkilatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title