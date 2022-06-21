Bakan Yanık'tan Pınar Gültekin'i öldüren sanığa verilen ceza indirimine ilişkin açıklama - Haberler

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Bakan Yanık'tan Pınar Gültekin'i öldüren sanığa verilen ceza indirimine ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Yanık'tan Pınar Gültekin'i öldüren sanığa verilen ceza indirimine ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin'i öldüren sanığa verilen ceza indirimine ilişkin, "Pınar Gültekin'i canavarca katleden sanık hakkında verilen cezaya 'ağır tahrik' sebebiyle indirim uygulanmasını kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin'i öldüren sanığa verilen ceza indirimine ilişkin, "Pınar Gültekin'i canavarca katleden sanık hakkında verilen cezaya 'ağır tahrik' sebebiyle indirim uygulanmasını kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Muğla'da Pınar Gültekin'i canavarca katleden sanık hakkında verilen cezaya 'ağır tahrik' sebebiyle indirim uygulanmasını kabul etmemiz mümkün değildir. En başından itibaren müdahil olup yakından takip etmekte olduğumuz davada, tasarlayarak ve kasten Pınar Gültekin'i genç yaşında hayattan ve sevdiklerinden koparan bu kişinin, indirim olmaksızın en ağır cezayı alması için kararı bakanlık olarak istinafa götüreceğiz. Kamu vicdanını ve adalete olan güveni zedeleyici bu karara itiraz etmek, hepimiz için bir vatandaşlık hakkıdır" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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