Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pınar Gültekin davasını istinafa taşıyacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin'i genç yaşında hayattan ve sevdiklerinden koparan kişinin, indirim olmaksızın en ağır cezayı alması için kararı Bakanlık olarak istinafa götüreceklerini bildirdi.

Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla'da Gültekin'i canavarca katleden sanık hakkında verilen cezaya 'ağır tahrik' sebebiyle indirim uygulanmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını" belirtti.

Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"En başından itibaren müdahil olup yakından takip etmekte olduğumuz davada, tasarlayarak ve kasten Pınar Gültekin'i genç yaşında hayattan ve sevdiklerinden koparan bu kişinin, indirim olmaksızın en ağır cezayı alması için kararı Bakanlık olarak istinafa götüreceğiz. Kamu vicdanını ve adalete olan güveni zedeleyici bu karara itiraz etmek hepimiz için bir vatandaşlık hakkıdır."