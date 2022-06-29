Son dakika haberi | Bakan Kirişci Zonguldak'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede Son dakika politika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Zonguldak'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla görüştü. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Zonguldak'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla görüştü. Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından Zonguldak'ta sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki incelemelerine dair kareler paylaştı. Kirişci, paylaşımına "Zonguldak'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede vatandaşlarımızın yanındayız. Sahada 5 paletli ekskavatör, 3 kamyon, 34 personel ile ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" notunu düştü. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Zonguldak Politika Haberler Son Dakika

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