Son dakika haberleri | Kirişci: "Marmaris'teki yangına 144 arazöz,13 dozer, 576 kahraman personelimiz müdahale ediyor" - Haberler

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Son dakika haberleri | Kirişci: "Marmaris'teki yangına 144 arazöz,13 dozer, 576 kahraman personelimiz müdahale ediyor"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri | Kirişci: 'Marmaris'teki yangına 144 arazöz,13 dozer, 576 kahraman personelimiz müdahale ediyor'

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangınına 144 arazöz, 13 dozer, 576 personelle müdahale edildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangınına 144 arazöz, 13 dozer, 576 personelle müdahale edildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmaris'teki yangını, Yangın Yönetim Merkezimizden takip ediyoruz. Yangın 20.02'de başladı. 20.10'da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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