Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü - Haberler

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Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberlerine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son durum ve İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilecek müzakereler ele alınmıştır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Politika, Haberler

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