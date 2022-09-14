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Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu: (İsrail'e büyükelçi atanması) "Yeni Büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arzedeceğiz.

Politika Haberleri

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu: (İsrail'e büyükelçi atanması) 'Yeni Büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arzedeceğiz.

Edinilen son dakika haberine göre Bakan Çavuşoğlu: (İsrail'e büyükelçi atanması) "Yeni Büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arzedeceğiz.

Bakan Çavuşoğlu: ( İsrail'e büyükelçi atanması) "Yeni Büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arzedeceğiz. Geniş bir kararname olacak." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İsrail Politika Haberler Son Dakika

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