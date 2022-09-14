Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu: (İsrail'e büyükelçi atanması) "Yeni Büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arzedeceğiz. Politika Haberleri Edinilen son dakika haberine göre Bakan Çavuşoğlu: (İsrail'e büyükelçi atanması) "Yeni Büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arzedeceğiz. Bakan Çavuşoğlu: ( İsrail'e büyükelçi atanması) "Yeni Büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arzedeceğiz. Geniş bir kararname olacak." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika İsrail Politika Haberler Son Dakika

Haberler ›› Politika ›› Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu: (İsrail'e büyükelçi atanması) 'Yeni Büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arzedeceğiz. - Haberler

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