Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu: (İsrail'e büyükelçi atanması) "Yeni Büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arzedeceğiz.
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Edinilen son dakika haberine göre Bakan Çavuşoğlu: (İsrail'e büyükelçi atanması) "Yeni Büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arzedeceğiz.
Bakan Çavuşoğlu: ( İsrail'e büyükelçi atanması) "Yeni Büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arzedeceğiz. Geniş bir kararname olacak." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika