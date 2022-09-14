Bakan Çavuşoğlu: " Türkiye'nin uluslararası arenadaki görünürlüğü ve başarıları Yunanistan'ı çıldırtıyor. Yunanistan bu nedenle Türkiye'yi kışkırtmak da istiyor. İşte tacizler, kilit atmalar bunun örneği. Bir de Yunanistan, Türkiye'nin yaptırımlara katılmamasını ve dolayısıyla turistlerin Türkiye'ye gelmesi gibi konuları da sürekli gündeme getiriyor."

Bakan Çavuşoğlu: (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) "Net yükümlülükleri var. Bunların yerine getirilmesi lazım. Yasa değişikliği ise, yasa değişikliği yapacaklar. Mevcut yasalarımız buna elvermiyor denmesin. Bunu da zaten anlaşmanın içinde koyduk."

Bakan Çavuşoğlu: (Miçoatakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ansızın gelebiliriz' açıklamalarına cevaben 'gün ışığında' bekliyoruz ifadeleri) "Biz, o sözlere cevap vermeye bile gerek duymuyoruz. Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz."

Bakan Çavuşoğlu: (ABD ile F-16 görüşmeleri) "F-16'larla ilgili, siyasi düzeyde ve teknik düzeyde herhangi bir sorun yok. Yani askerlerimiz arasında yapılan görüşmelerde herhangi bir problem yok."

Bakan Çavuşoğlu: (İsrail'e büyükelçi atanması) "Yeni Büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arzedeceğiz. Geniş bir kararname olacak."

Bakan Çavuşoğlu: ( Ermenistan'la normalleşme) "Son Azerbaycan ile yaşanan gelişmeler ( Ermenistan'ın saldırıları) bizim canımızı tabiatıyla sıktı. Ermenistan'ın bu provokasyonları sonlandırması gerekiyor. Bizim Ermenistanla görüşmelerimiz ikili düzeyde devam ediyor ancak kendilerine bunun, Azerbaycan'dan bağımsız bir şekilde devam etmeyeceğini söylüyoruz."

Bakan Çavuşoğlu: (Kılıçdaroğlu'nun 'davetiye mi göndersinler buyur gel diye, yüreğin yetiyorsa gidersin' açıklamaları) "Sakarya Muharebesi'nin nerede olduğunu bilmeyenlerin sorularına cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Bizde öyle bir muhalefet var ki haklı olduğumuz durumda bile, başta Ukrayna savaşı dahil olmak üzere, her konuda ülkeyi, Türkiye'yi suçlayıcı şeyler söyleyebiliyor."

(İHA)