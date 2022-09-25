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Son dakika haberi | Bahçeli: "(Kılıçdaroğlu)Afiş önünde paylaştığın fotoğraf, PKK'lı teröristlerle gıyaben çektirilmiş aile fotoğrafıdır.

Politika Haberleri

Son dakika haberi | Bahçeli: '(Kılıçdaroğlu)Afiş önünde paylaştığın fotoğraf, PKK'lı teröristlerle gıyaben çektirilmiş aile fotoğrafıdır.

Son dakika politika haberine göre Bahçeli: "(Kılıçdaroğlu)Afiş önünde paylaştığın fotoğraf, PKK'lı teröristlerle gıyaben çektirilmiş aile fotoğrafıdır.

Bahçeli: "(Kılıçdaroğlu)Afiş önünde paylaştığın fotoğraf, PKK'lı teröristlerle gıyaben çektirilmiş aile fotoğrafıdır. Vatan haini Demirtaş'a şükran görüntüsü, seninleyim mesajıdır"

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Politika

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