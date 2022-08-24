- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ikili ve heyetlerin katılımıyla görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. İkili görüşmede Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i Azerbaycan'da görmekten memnunluk duyduğunu belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Azerbaycan'a hoş geldiniz. Sizi gördüğüme çok sevindim. Ziyaretinizin çok başarılı olacağına ve Kazakistan-Azerbaycan dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin yeni bir üst seviyeye çıkacağına eminim. Ziyaretinize büyük önem veriyoruz. Ziyaretinizin harika sonuçları olacağına eminim. Yeniden hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Aliyev'e kendisine gösterilen misafirperverlik nedeniyle teşekkür eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, "Kazakistan Cumhurbaşkanı olarak ülkenizi ilk kez ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum. Elbette bugünkü ziyaretin benim için ayrı bir önemi var. Bugünkü müzakerelerin sonuçlarına göre bir dizi belge imzalanacak. Bu belgelerin ikili işbirliğini ve Kazakistan-Azerbaycan ilişkilerini yeni bir boyuta taşıyacağına eminim" şeklinde konuştu.

Aliyev, Kazakistan'ın en yüksek nişanı "Altın Kartal" ile ödüllendirildi

İkili görüşmenin ardından Kazakistan ve Azerbaycan arasındaki ikili, siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine ve geliştirilmesine özel katkılarından dolayı Kazakistan'ın en yüksek nişanı olan "Altın Kıran" - "Altın Kartal" nişanı Tokayev tarafından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e takdim edildi.

Nişanı takdim ederken, Aliyev'in Kazakistan'da Azerbaycan'ı tarihi bir zafere götüren ve Güvenlik Konseyi kararlarına tam uygun olarak toprak bütünlüğünü sağlayan seçkin bir devlet adamı ve saygı duyulan bir kişilik olduğunu ifade eden Tokayev, "Bugünkü kişisel görüşmemizde bu vesileyle sizi tebrik ettim. Devletlerimiz arasında çok taraflı, çok yönlü işbirliğinin gelişmesine büyük katkı sağlıyorsunuz. Tüm Kazak halkı adına saygının bir göstergesi olarak bugün sizlere 'Altın Kıran' nişanını sunmak istiyorum" dedi.

Çalışmalarını takdir ettiği için Tokayev'e teşekkür eden Aliyev ise, "Beni kardeş ülke Kazakistan'ın en yüksek nişanı ile ödüllendirmeyi gerekli gördüğünüz için çok gururluyum. Bundan böyle dostluk ve kardeşlik ilişkilerimizin gelişmesine katkıda bulunmak için elimden geleni yapacağım. Bugün Kazakistan ve Azerbaycan bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerleyen iki bağımsız devlet olarak ekonominin gelişmesinde, sosyal sorunların çözülmesinde yüksek hız sergilemekte ve ülkelerimizin dünya arenasındaki prestiji artmaktadır. Bu ödülü tüm Azerbaycan halkına saygının bir göstergesi olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

İkili ve heyetlerin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Azerbaycan ve Kazakistan arasında imza töreni yapıldı. Azerbaycan Kültür Bakanlığı ve Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı arasında 2022-2025 yılı Kültür Alanında İşbirliği Programı'nı Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov ve Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ve Kazakistan Dışişleri Bakanlığı arasında 2022-2023 İşbirliği Planı'nı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi, Azerbaycan ve Kazakistan arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Hakkında Anlaşması Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Kazakistan Başbakan Yardımcısı görevini icra eden Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Serik Jumangarin imzaladı.

Azerbaycan ve Kazakistan arasında 2022-2026 Yıllar İçin İşbirliğinin Geliştirilmesi Programı ve Azerbaycan ve Kazakistan arasında Stratejik İlişkilerin Güçlendirilmesi ve Müttefiklik Faaliyetlerinin Derinleştirilmesi Hakkında Beyanname ise Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından imzalandı.