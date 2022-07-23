Son dakika haberi... Atama kararları Resmi Gazete'de Son dakika haberi: Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Edip Müyesseroğlu atandı. Ayrıca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu İkinci Başkanlığına Fatih Sultan Mehmet Yıldırım, üyeliğine Halil İbrahim Akyıldız ile Adnan Gün atandı. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler Son Dakika

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