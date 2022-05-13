Son dakika haberi: Akşener: Asgari ücret yeni zamlara göre güncellenmelidir - Haberler

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Emekliyi, söyleye söyleye 2 bin 500'e getirdiler. Halbuki emekli maşının en düşüğü, asgari ücret kadar olmalıdır. Asgari ücret de yeni zamlara göre güncellenmelidir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaret için Karaman'a geldi. Parti otobüsüyle İsmet Paşa Caddesi'ne gelen Akşener, inip, buradaki kalabalığa seslendi. Kendisinin de Karamanlı olduğunu belirten Akşener, "Rahmetli anamın ailesinin buradan göç ettiği Osmanlı devrinde, Balkanları, Yunanistan'ı, Bulgaristan'ı, Müslümanlaştırmak, Türkleştirmek için gönderilen Türkmen aşiretlerinden birine Avşarlara mensup bir Karamanlı ananın kızı olarak buradayım. Hissettiğim heyecanı anlatmam mümkün değil" dedi.

Akşener, daha sonra esnafı ziyaret edip, onlarla sohbet etti.