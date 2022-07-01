Son dakika haberi | AK Partili Taşkın: 'Büyük ölçekli liman yatırımlarını tek tek hayata geçiriyoruz'

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, büyük ölçekli liman yatırımlarını tek tek hayata geçirdiklerini söyledi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2022 yılı ek bütçesinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

1 trilyon 81 milyar liralık ek bütçenin yaklaşık 650 milyar lirasının memur ve emekli aylıklarında yapılan artışlara, sosyal güvenlik primlerine, doğal gaz ve elektrik desteği ile sosyal harcamalara aktarılacağını ifade eden Taşkın, küresel ve bölgesel tüm olumsuz gelişmelere rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye ekonomisinin yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla büyümesini güçlü bir şekilde sürdürdüğünü dile getirdi.

Taşkın, "Vatandaşımızı enflasyon baskısı altında ezdirmemek için her türlü tedbiri de almaya çalışıyoruz." diye konuştu.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlayan Taşkın, "3 Denizde 3 Büyük Liman Projesi" kapsamında Zonguldak-Filyos Limanı'nın açıldığını; İzmir-Çandarlı ve Mersin-Taşucu konteyner limanlarının yapımının da devam ettiğini hatırlattı.

Türkiye'nin, 2023'te 500 milyar dolar ihracat yapmayı hedeflediğini aktaran Taşkın, "Bu hedefe ulaşmak için ihtiyaç duyacağımız büyük ölçekli liman yatırımlarını tek tek hayata geçiriyoruz." dedi.?????