Son dakika haberi | AK Parti'li Çelik, Basel'de '23 Nisan Festivali'ne saldırıyı kınadı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'nde PKK yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali', PKK yandaşları tarafından hedef alındı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Terör örgütüne bu fırsatı verenleri kınıyoruz. Teröre bu fırsatı verenlerin demokrasi ve hukuk konusunda aynaya bakması gerekir" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Politika