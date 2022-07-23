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Son dakika haberi | AK Parti bu kez de su zammı ve revize plan için billboard istedi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi | AK Parti bu kez de su zammı ve revize plan için billboard istedi

Edinilen son dakika haberine göre AK Parti, daha önce bazı billboard ilanı taleplerini geri çeviren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne, ESKİ su zammının reddedilmesine teşekkür etme ve revize planda kaldırılan yeşil alan ve sosyal tesisleri konusunu kamuoyuna aktarmak amacıyla kiralık billboard talebinde bulundu.

Ak Parti, daha önce bazı billboard ilanı taleplerini geri çeviren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne, ESKİ su zammının reddedilmesine teşekkür etme ve revize planda kaldırılan yeşil alan ve sosyal tesisleri konusunu kamuoyuna aktarmak amacıyla kiralık billboard talebinde bulundu.

Geçtiğimiz şubat ayında Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) iktidarı hedef alan görseller için billboard reklamlarına izin veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Eskişehir Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından yapılan billboard kiralama dilekçesini reddetmişti. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın 'Belediye Başkanının villası', 'Belediye araçlarının egzoz muayenesi sırasında yapılan usulsüzlükler' ve 'Hurda araçların envanterden düşürülmemesi' konularındaki billboard ilanı dilekçesi, 'Genel ahlak ve adaba aykırı olmak' ve 'Kişi, kurum veya kuruluşları hedef gösteren içerik' gerekçeleriyle kabul edilmemişti.

Sadece özel günlerde kutlama mesajı yayınlamak için billboard kiralayabildiklerini belirten AK Parti Eskişehir Tanıtım Medya Başkanlığı, dün Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını bir kez daha çaldı. Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan meclis toplantısında, ESKİ'nin şebeke suyuna yüzde 40 zam talebini reddeden belediye başkanları ve meclis üyelerine teşekkür etmek, ayrıca 1/5000 revize planda kaldırılan yeşil alan ve sosyal tesisleri kamuoyuna aktarmak amaçlı kiralık billboard talep edildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Politika

Eskişehir AK Parti su Politika Haberler Son Dakika

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