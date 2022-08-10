Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Osman Kavala hakkında AİHM'in verdiği hak ihlali kararını Türk mahkemesi uygulamış ve uymuştur.
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Gelen son dakika haberlerine göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Osman Kavala hakkında AİHM'in verdiği hak ihlali kararını Türk mahkemesi uygulamış ve uymuştur.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Osman Kavala hakkında AİHM'in verdiği hak ihlali kararını Türk mahkemesi uygulamış ve uymuştur. Başka bir suç nedeniyle tutuklamış ve yargılaması devam etmiştir. Şimdi hüküm özlüdür." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika