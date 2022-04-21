Son dakika haberi: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Cemal Kaşıkçı dosyasında yargılama yapan mahkeme kararı, burada duruşmanın düşmesine dair karar yok. Yargı yetkisinin...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Cemal Kaşıkçı dosyasında yargılama yapan mahkeme kararı, burada duruşmanın düşmesine dair karar yok. Yargı yetkisinin devri söz konusu değil. Yargılama Suudi Arabistan'da devam edecek." - ANKARA

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