Son dakika haberi: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Cemal Kaşıkçı dosyasında yargılama yapan mahkeme kararı, burada duruşmanın düşmesine dair karar yok. Yargı yetkisinin...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberler... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Cemal Kaşıkçı dosyasında yargılama yapan mahkeme kararı, burada duruşmanın düşmesine dair karar yok. Yargı yetkisinin devri söz konusu değil. Yargılama Suudi Arabistan'da devam edecek.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Cemal Kaşıkçı dosyasında yargılama yapan mahkeme kararı, burada duruşmanın düşmesine dair karar yok. Yargı yetkisinin devri söz konusu değil. Yargılama Suudi Arabistan'da devam edecek." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika