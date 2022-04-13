Son dakika haberi: ABD'den Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek silah ve savunma desteği

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek silah ve savunma desteğinde bulunacaklarını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, ABD, Ukrayna'ya desteğini artırıyor. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Yönetimimin Ukrayna'ya ek 800 milyon dolarlık silah, mühimmat ve diğer güvenlik yardımına izin verdiğini paylaştım. Ukrayna ordusu, sağladığımız silahları yıkıcı bir etki için kullandı. Rusya, Donbass bölgesindeki saldırılarını artırmaya hazırlanırken, ABD Ukrayna'ya kendisini savunması için yardım yapmaya devam edecek" dedi.

ABD'den Ukrayna'ya helikopter desteği

Yeni yardım paketinde Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna başlatması beklenen saldırılara Ukrayna'nın yanıt vermesini sağlayacak silahların yer aldığını aktaran Biden, yardım paketinin içinde top sistemleri, toplar ve zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri helikopterler olduğunu kaydetti.

ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla Ukrayna'ya silah transferini kolaylaştırmaya devam ettiğinin altını çizen Biden, "ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla Ukrayna'ya sağladığı istikrarlı silah tedariki, Rus işgaline karşı mücadelesini sürdürmede kritik önem taşıyor. Putin'in Ukrayna'yı ele geçirme ve kontrol etme amacına ulaşamamasına yardımcı oldu. Şimdi dinlenemeyiz. Başkan Zelenskiy'e güvence verdiğim gibi, ABD halkı özgürlük mücadelesinde cesur Ukrayna halkının yanında olmaya devam edecek" dedi. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı / Politika