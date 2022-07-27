Son dakika haberi | ABD Büyükelçiliği: "ABD Büyükelçiliği olarak, son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve... Son dakika gelişmesine göre ABD Büyükelçiliği: "ABD Büyükelçiliği olarak, son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz. ABD Büyükelçiliği: "ABD Büyükelçiliği olarak, son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Tam Gemi Şok Denemeleri Politika Haberler Son Dakika

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