Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, "Bence o bir savaş suçlusu" dedi.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Gelen son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, "Bence o bir savaş suçlusu" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, "Bence o bir savaş suçlusu" dedi. - WASHINGTON
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
İhlas Haber Ajansı / Politika