Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, "Bence o bir savaş suçlusu" dedi. - Haberler

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Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, "Bence o bir savaş suçlusu" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında,

Gelen son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, "Bence o bir savaş suçlusu" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, "Bence o bir savaş suçlusu" dedi. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı / Politika

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