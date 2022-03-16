Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden, "Putin'in ahlak dışı saldırısı karşısında birleştik, Ukrayna'ya silah vermeye devam edeceğiz" dedi. - Haberler

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Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden, "Putin'in ahlak dışı saldırısı karşısında birleştik, Ukrayna'ya silah vermeye devam edeceğiz" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden,

Son dakika haberler: ABD Başkanı Joe Biden, "Putin'in ahlak dışı saldırısı karşısında birleştik, Ukrayna'ya silah vermeye devam edeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, "Putin'in ahlak dışı saldırısı karşısında birleştik, Ukrayna'ya silah vermeye devam edeceğiz" dedi. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı / Politika

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