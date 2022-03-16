Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden, "Putin'in ahlak dışı saldırısı karşısında birleştik, Ukrayna'ya silah vermeye devam edeceğiz" dedi.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberler: ABD Başkanı Joe Biden, "Putin'in ahlak dışı saldırısı karşısında birleştik, Ukrayna'ya silah vermeye devam edeceğiz" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, "Putin'in ahlak dışı saldırısı karşısında birleştik, Ukrayna'ya silah vermeye devam edeceğiz" dedi. - WASHINGTON
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
İhlas Haber Ajansı / Politika