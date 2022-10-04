Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Trump'tan CNN'e 475 milyon dolarlık tazminat davası

Politika Haberleri

Son dakika haber! Trump'tan CNN'e 475 milyon dolarlık tazminat davası

Bir son dakika haberine göre Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakaret iddiasıyla CNN'e 475 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakaret iddiasıyla CNN'e 475 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisini ırkçı, Rus yanlısı olarak göstererek karaladığı gerekçesiyle CNN haber kanalına 475 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Trump, Florida, Fort Lauderdale'deki ABD Bölge Mahkemesi'nde açtığı davada, CNN'nin kendisine karşı "Irkçı", "Rus uşağı" ve "Hitler" gibi küçük düşürücü etiketler kullandığını iddia etti.

Trump ayrıca 2024 ABD Başkanlık Seçimleri'nde CNN'in kendisinin aday olmasından korktuğunu söyledi. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Tam Gemi Şok Denemeleri Donald Trump Politika Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title