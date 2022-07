Son dakika haber: TBMM Başkanı Şentop, Konya'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor için taziye mesajı yayımladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlığımızı, hayatımızı emanet ettiğimiz hekimlerimizden, büyük emekle yetişmiş doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinden dolayı derin üzüntü duymaktayım. Ailesine, tıp camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sağlık çalışanlarının her türlü saldırıdan korunmaları için atılacak her adımın, getirilecek her önerinin destekçisi olduğumu belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.