Son dakika haber... TBMM Başkanı Şentop, Bartın'da maden kazasının yaşandığı bölgeye gidecek Politika Haberleri Son dakika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, patlama meydana gelen maden ocağındaki kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmek için Bartın'a gideceği bildirildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, patlama meydana gelen maden ocağındaki kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmek için Bartın'a gideceği bildirildi. TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şentop, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle bugün gerçekleştireceği Gaziantep programını iptal etti. Meclis Başkanı Şentop, Bartın'a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde takip edecek. Kaynak: AA / Politika Mustafa Şentop Bartın Politika Haberler Son Dakika

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