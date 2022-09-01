Son dakika haber | Suriye'de 111 bin kişi gözaltında kayboldu

Son dakika haberler: Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) tarafından yayınlanan rapora göre 2011'den 2022'ye kadar, 3 bini çocuk 6 bini kadın, 111 bin kişi gözaltında kayboldu.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) tarafından yayınlanan rapora göre 2011'den 2022'ye kadar, 3 bini çocuk 6 bini kadın, 111 bin kişi gözaltında kayboldu.

Suriye'de rejim güçleri tarafından her yıl yüzlerce insan gözaltına alınıyor. Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) "Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü'nde" yayımladığı 48 sayfalık rapora göre Mart 2011'den Ağustos 2022'ye kadar yaklaşık 111 bin Suriye vatandaşı gözaltına alındıktan sonra kayboldu.

Esad rejimi 2018'in başından bu yana, ortadan kaybolan kişiler arasından sadece bini için ölüm kaydı çıkarırken, SNHR tarafından yapılan açıklamada, bu konuyu görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletleri acil toplantıya çağırdı. - ŞAM