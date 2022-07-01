Son dakika haber | Selçuklu'da Cuma Buluşmaları devam ediyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı "Cuma Buluşmaları" çerçevesinde Buhara Mahallesi Abdulhamit Camii'nde mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları'nın bu haftaki adresi Buhara Mahallesi oldu. Başkan Pekyatırmacı Abdulhamit Camisi'nde kılınan Cuma namazının ardından mahalle sakinleriyle görüşerek onlardan gelen istek ve önerileri dinledi. Namaz için camiye gelen çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Pekyatırmacı onlara Konyaspor forması hediye etti. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Buhara Mahalle Muhtarı Fahri Tuna, Belediye Başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin yanı sıra birim müdürleri de eşlik etti.

"Hemşehrilerimize daha iyi hizmet sunmanın gayretindeyiz"

Selçuklu'da çok geniş bir yüz ölçümde hizmet ürettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "İlçemize şehre değer katan prestijli eserler kazandırmanın yanında altyapı, yeşil alan ve imar uygulamaları ile daha modern bir Selçuklu oluşturmak için çalışıyoruz. Hemşerilerimize sosyal, kültürel, sağlık ve eğitim alanında önemli hizmetler sunuyor, eserlerimizle mahallerimize değer katıyoruz. Bu çalışmaların ortaya konmasında mahalle ziyaretleri ile hem muhtarlarımız hem de hemşerilerimizle bir araya gelerek hizmet planlamamızı oluşturmamızın katkısı büyük. Tek amacımız Selçuklu halkına daha iyi hizmet sunmak. Bu vesile ile hemşerilerimizle olan gönül bağımızı daha da güçlendirecek, ilçemize güzel hizmetler kazandırmanın gayretinde olacağız" dedi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Politika