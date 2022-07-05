Şehit Uzman Çavuş Özgül'ün ismi Isparta'da çocuk destek merkezine verildi - Haberler

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Şehit Uzman Çavuş Özgül'ün ismi Isparta'da çocuk destek merkezine verildi

AA - Muhammed Enes Yapalıkan - Politika
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Şehit Uzman Çavuş Özgül'ün ismi Isparta'da çocuk destek merkezine verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün ismi Isparta'da çocuk destek merkezine verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün ismi Isparta'da çocuk destek merkezine verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın sosyal medyadaki paylaşımının ardından, Piri Mehmet Mahallesi'nde yapımı süren merkezin inşaatının girişine "Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü" pankartı asıldı.

Pankartın asıldığı merkez görüntülendi.

AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Politika

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