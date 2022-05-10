Türkiye, savaş mağduru Ukraynalı çocuklara yuva oldu

Türkiye'ye sığınan Ukraynalı yetimler, savaşın tahribatından kurtulmaya çalışıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, başta yetimhanelerdeki çocuklar ve bakıcıları olmak üzere, toplam 1380 Ukraynalı savaş mağduruna ev sahipliği yapıyor.

Savaşın başlangıcından bugüne kadar, Ukrayna'da yetimhanelerde kalan 988 çocuk ve onların bakıcısı/refakatçisi 392 kişi Türkiye'ye getirildi. İlk kez 25 Mart'ta getirilen Ukraynalı gruptan sonra farklı tarihlerde 8 grup daha Türkiye'ye ulaştı.

Ukraynalı savaş mağdurları Antalya, Muğla ve Sakarya'da kendilerine tahsis edilen otellerde misafir ediliyor.

Savaş mağduru Ukraynalıların Türkiye'de konaklaması ve sosyal hizmetlere erişimi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sorumluluğunda bulunuyor.

Ukraynalılarla Türkiye'ye geldikleri andan itibaren ihtiyaçlarına göre etkin planlama yapılabilmesi için bireysel görüşmeler yapılıyor. Gelenlere ayrıca aralarında dil bilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli tarafından destek sağlanıyor.

Ukraynalıların konakladıkları otellerdeki hizmetler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü meslek elemanları tarafından takip ve kontrol ediliyor.

Ukraynalıların temel ihtiyaçları, yerleştirildikleri illerde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla karşılanıyor. Çocuklara sağlık taraması yapılarak gerekli durumda hastanelere yönlendiriliyor.

Eğitim desteği de sunulan Ukraynalı çocuklara kırtasiye malzemeleri de temin ediliyor.

Türkçe eğitime yönelik planlama

Ukraynalı çocukların savaştan en az etkilenmesi için Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli psikososyal destek sağlıyor.

Bu kapsamda Adana'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da katıldığı programda, Ukraynalı çocuklar, Türk akranlarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Türk Kızılay, UNICEF ve bazı sivil toplum kuruluşları ile iş birliğiyle Ukraynalı çocuklara yönelik sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel faaliyetler düzenleniyor.

Ukraynalı çocuklara uyum sağlamaları amacıyla Türkçe eğitim kursu verilmesine yönelik planlama da yapılıyor.