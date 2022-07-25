Rusya: "Ukrayna istihbaratı, Rus savaş uçaklarını kaçırmaya çalıştı" - Haberler

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Rusya: "Ukrayna istihbaratı, Rus savaş uçaklarını kaçırmaya çalıştı"

İhlas Haber Ajansı - Erhan Altıparmak - Politika
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- Rusya: "Ukrayna istihbaratı, Rus savaş uçaklarını kaçırmaya çalıştı" Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna askeri istihbaratının Rus pilotlara para ve AB vatandaşlığı verme vaatlerinde bulunarak, Rus savaş uçaklarını kaçırmaya çalıştığını iddia etti.

- Rusya: "Ukrayna istihbaratı, Rus savaş uçaklarını kaçırmaya çalıştı"

MOSKOVA - Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna askeri istihbaratının Rus pilotlara para ve AB vatandaşlığı verme vaatlerinde bulunarak, Rus savaş uçaklarını kaçırmaya çalıştığını iddia etti.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Federal Güvenlik Servisi Ukrayna'nın Rus savaş uçaklarını kaçırmaya çalıştığını ancak olayın engellendiğini açıkladı. FSB tarafından yapılan açıklamada, "Federal Güvenlik Servisi, NATO özel servisleri tarafından denetlenen Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğünün Rus Havacılık Kuvvetlerine ait savaş uçaklarını kaçırmak için yürüttüğü operasyonu ortaya çıkardı ve durdurdu" denildi.

Rus pilotlara, AB vatandaşlığı ve para teklif edildi

FSB tarafından yapılan açıklamada, "Ülkelerinin siyasi liderliği adına hareket eden Ukrayna askeri istihbarat görevlileri, para ve AB vatandaşlığı verme vaatleri ile Rus askeri pilotlarını Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol edilen havaalanlarına uçmaya ikna etmeye çalıştı" denildi. Açıklamanın devamında, operasyon sırasında Rus karşı istihbaratı tarafından Rus silahlı kuvvetlerinin bazı Ukrayna askeri noktalarına saldırmasına yardımcı olacak bilgiler elde edildiği kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Politika

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