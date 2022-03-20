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Son dakika haber... Rusya'nın Karadeniz Donanması Komutan Yardımcısı Ukrayna'da öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber... Rusya'nın Karadeniz Donanması Komutan Yardımcısı Ukrayna'da öldürüldü

Gelen son dakika haberine göre Rusya'nın Karadeniz Donanması Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Andrey Paliy'nin Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'daki çatışmalar sırasında öldürüldüğü açıklandı.

Rusya'nın Karadeniz Donanması Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Andrey Paliy'nin Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'daki çatışmalar sırasında öldürüldüğü açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rusya'nın Karadeniz Donanması Komutan Yardımcısı Ukrayna'da öldürüldüğü bildirildi. Rusya'nın Karadeniz'deki filosunun önemli bir üssü olan Sivastopol Valisi Mikhail Razvozhayev, "Donanmanın Komutan Yardımcısı Andrei Paliy, Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'daki çatışmalar sırasında öldü" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da 6 Rus general öldürüldü

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak, Ukrayna'da öldürülen Rus generallere ilişkin yaptığı açıklamasında, "Rusya'nın üst düzey yetkililerinin yüksek ölüm oranı dikkat çekici. Zaten 6 general öldürüldü. Tümgeneral Magomed Tushayev, Vitaly Gerasimov, Andriy Kolesnikov, Andrei Sukhovetsky, Oleg Mityaev ve Korgeneral Andrei Mordvichev. Rus ordusu tamamen hazırlıksız ve sadece seyir füzeleriyle savaşıyor" dedi.

Ukrayna, bugüne kadar Rus saldırılarında 5 Rus generalin hayatını kaybettiğini iddia etmişti. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Politika

Karadeniz, Ukrayna, Rusya, Ölü, Politika, Haberler

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