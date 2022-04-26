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Son dakika haber! Rusya Harkov'u vurdu: 3 ölü, 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber! Rusya Harkov'u vurdu: 3 ölü, 7 yaralı

Son dakika haberine göre Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil ise yaralandı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil ise yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rus ordusu Ukrayna'da sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Rus askerleri son olarak Ukrayna'nın Harkov kentine yeniden saldırı gerçekleştirdi. Bombardıman altında kalan kentteki saldırıda 3 sivil hayatını kaybederken, 7 sivil ise yaralandı.

Saldırıların ardından konuya ilişkin açıklama yapan Harkov Valisi Oleg Sinegunov, "İşgalciler yeniden Harkov'un sivil yerleşim alanlarını vuruyor. Saldırılar sonucunda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşların arasında çocuk yok ancak 2'sinin durumu kritik. Bilgiler güncelleniyor. Sağlık ekipleri olay yerinde çalışıyor. Şehir sakinlerinden dikkatli olmalarını ve sığınaklarda kalmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ukrayna, Rusya, Ölü, Rus, Politika, Haberler

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