Son dakika haber! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Mariupol'de askerlerimiz koridor açıyor.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Mariupol'de askerlerimiz koridor açıyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, " Mariupol'de askerlerimiz koridor açıyor. Ukrayna tarafı biz vatandaşlarımızı Rusya'ya bırakmayacağız diyor. Çıkmak isteyenlere güvenlik sağlayamayız diyorlar. Mariupol ne yazık ki radikallerin elinde. Yabancıları da böylece esir alıyorlar" dedi. - MOSKOVA
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
İhlas Haber Ajansı / Politika