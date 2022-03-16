Son dakika haber! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Mariupol'de askerlerimiz koridor açıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, " Mariupol'de askerlerimiz koridor açıyor. Ukrayna tarafı biz vatandaşlarımızı Rusya'ya bırakmayacağız diyor. Çıkmak isteyenlere güvenlik sağlayamayız diyorlar. Mariupol ne yazık ki radikallerin elinde. Yabancıları da böylece esir alıyorlar" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika