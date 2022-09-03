Son dakika haber! Rekabet Kurumu'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
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Son dakika politika haberine göre Rekabet Kurumu'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımladı.
Rekabet Kurumu'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Rekabet Kurumu ikinci başkanlığına Ahmet Algan, üyeliğine Şükran Kodalak ve Hasan Hüseyin Ünlü atandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika