Son dakika haber! Rekabet Kurumu'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de Politika Haberleri Son dakika politika haberine göre Rekabet Kurumu'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımladı. Rekabet Kurumu'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Rekabet Kurumu ikinci başkanlığına Ahmet Algan, üyeliğine Şükran Kodalak ve Hasan Hüseyin Ünlü atandı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler Son Dakika

Haberler ›› Politika ›› Son dakika haber! Rekabet Kurumu'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.