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Son dakika haber | Putin, yeni yaptırımlara yönelik kararname imzaladı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber | Putin, yeni yaptırımlara yönelik kararname imzaladı

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine yaptırım uygulayan ülkelere ve kuruluşlara yönelik ekonomik önlemleri içeren yeni bir kararname imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine yaptırım uygulayan ülkelere ve kuruluşlara yönelik ekonomik önlemleri içeren yeni bir kararname imzaladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, birçok ülkenin Rusya'ya yaptırım uygulaması üzerine Rusya tarafından da misilleme yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere ve uluslararası kuruluşların dostane olmayan eylemleri nedeniyle yeni bir kararname daha imzaladı. Kremlin'de yayınlanan kararnamede, "Rusya Federasyonu'nu yasadışı olarak kısıtlamaya veya yoksun bırakmaya yönelik düşmanca ve uluslararası hukuka aykırı eylemleri nedeniyle ülkenin ulusal çıkarlarını, Rusya Federasyonu vatandaşlarını ve mülkiyet haklarını korumaya yönelik yeni önlemler alınmıştır" denildi.

Yeni kararnameye göre Rus hükümetine 10 gün içinde yaptırıma tabi tutulmuş kişilerin listesini onaylaması ve sınıflandırmak için ek koşulları belirlemesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kararname uyarınca yasaklanması talimatı verildi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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