Son dakika haber: NATO tarafından yayınlanan ortak bildiride, "Rusya, ateşkesi derhal uygulayarak müzakerelerde ciddi olduğunu göstermesi gerekiyor" denildi.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi... NATO tarafından yayınlanan ortak bildiride, "Rusya, ateşkesi derhal uygulayarak müzakerelerde ciddi olduğunu göstermesi gerekiyor" denildi.
NATO tarafından yayınlanan ortak bildiride, " Rusya, ateşkesi derhal uygulayarak müzakerelerde ciddi olduğunu göstermesi gerekiyor" denildi. - BRÜKSEL
İhlas Haber Ajansı / Politika