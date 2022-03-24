Son dakika haber: NATO tarafından yayınlanan ortak bildiride, "Rusya, ateşkesi derhal uygulayarak müzakerelerde ciddi olduğunu göstermesi gerekiyor" denildi. - Haberler

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Son dakika haber: NATO tarafından yayınlanan ortak bildiride, "Rusya, ateşkesi derhal uygulayarak müzakerelerde ciddi olduğunu göstermesi gerekiyor" denildi.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber: NATO tarafından yayınlanan ortak bildiride,

Son dakika haberi... NATO tarafından yayınlanan ortak bildiride, "Rusya, ateşkesi derhal uygulayarak müzakerelerde ciddi olduğunu göstermesi gerekiyor" denildi.

NATO tarafından yayınlanan ortak bildiride, " Rusya, ateşkesi derhal uygulayarak müzakerelerde ciddi olduğunu göstermesi gerekiyor" denildi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Rusya, Politika, Haberler

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