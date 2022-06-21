Son dakika haber... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: &quot;ABD, Birleşik Krallık ve Almanya yükselen enflasyona karşı faiz silahına sarılmıştır. - Haberler

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Son dakika haber... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD, Birleşik Krallık ve Almanya yükselen enflasyona karşı faiz silahına sarılmıştır.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'ABD, Birleşik Krallık ve Almanya yükselen enflasyona karşı faiz silahına sarılmıştır.

Son dakika haberlerine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD, Birleşik Krallık ve Almanya yükselen enflasyona karşı faiz silahına sarılmıştır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD, Birleşik Krallık ve Almanya yükselen enflasyona karşı faiz silahına sarılmıştır. Fakat silahtaki mermi gittikçe azalmaktadır. Bir süre sonra tetik boşa çekilecektir. Rusya – Ukrayna savaşının neticesinde rekor kıran gıda ve enerji fiyatları küresel enflasyonu zirveye çıkarmıştır. Fiyat artışlarından yakınmayan ülke neredeyse kalmamıştır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Birleşik Krallık Devlet Bahçeli Almanya Politika Haberler Son Dakika

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