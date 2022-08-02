Son dakika haber... İnce: Meclis'te kavga ediyor gibi gözüküp, Muğla'da rant konusunda birleşeceksiniz

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaretler ve açılışlar için geldiği Muğla'da, "Meclis'te kavga ediyor gibi gözüküp, Muğla'da rant konusunda birleşeceksiniz. Sizi deşifre edeceğim. Kapalı kapılar ardında ne dolaplar çevirdiğinizi millete anlatacağım. Sarayla ortaklık yapan kimmiş anlatacağım" dedi.

Menteşe ilçesine gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İl Başkanı İbrahim Şimşek, İlçe Başkanı Çayan Heybeli ve partililerle esnaf ziyaretinde bulundu. İnce, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerle objektiflere poz verdi. Partisinin Menteşe İlçe Başkanlığı'nın açılışında konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Türkiye'de Cumhur ve Millet ittifakları var. '3'üncü bir ittifak kurulacak mı?' diye soruyorlar. '4'üncü bir ittifak kurulacak mı?' diye sorulması gerekiyor. 3'üncü ittifak, Muğla ittifakı. Marmaris'te inşaat, Milas'ta Tuzla Sulak Alan, Menteşe'de çimento fabrikası konusunda Muğla'da iktidar ve muhalefetin bir ittifakı var. İktidar ÇED raporu vermiş, muhalefet ruhsatı vermiş. Buradaki ittifak rant ittifakıdır. Bu çarkı kıracağız" ifadelerini kullandı.

İnce, Menteşe'nin Yatağan ilçesindeki programının ardından Bodrum ilçesine hareket edecek.