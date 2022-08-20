Son dakika haber... İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Milletimizin başı sağolsun. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına,...
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Son dakika haber: İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Milletimizin başı sağolsun. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine sabırlar diliyorum.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Milletimizin başı sağolsun. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine sabırlar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika