Son dakika haber | IKBY İçişleri Bakanlığı: "Şii lider Sistani'ye hakaret eden kişi gözaltına alındı" - Haberler

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Son dakika haber | IKBY İçişleri Bakanlığı: "Şii lider Sistani'ye hakaret eden kişi gözaltına alındı"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber | IKBY İçişleri Bakanlığı:

Son dakika haber: Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, "Iraklı Şii dini lider Ayetullah Ali Sistani'yi aşağılayan açıklamalar yapan Kürt yazar gözaltına alındı" dedi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, "Iraklı Şii dini lider Ayetullah Ali Sistani'yi aşağılayan açıklamalar yapan Kürt yazar gözaltına alındı" dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, Şii lider Ali Sistani hakkında hakaret içerikli açıklamalarda bulunan Kürt yazar Naif Kürdistani'nin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ifade özgürlüğünün dini sembollere cesaret etmek anlamına gelmediği belirtilirken, "Iraklı Şii dini lider Ayetullah Ali Sistani'yi aşağılayan açıklamalar yapan Kürt yazar İçişleri Bakanı Reber Ahmet'in verdiği talimat doğrultusunda gözaltına alındı" denildi.

Naif Kürdistani adlı Kürt yazar sosyal medya hesabında, Şii siyasi partilerinin Şii lider Ayetullah Ali Sistani'nin fetvası üzerine Irak petrolünü çaldıkları iddiasında bulunmuş ve yazarın açıklaması büyük tepki toplamıştı. - ERBİL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ayetullah Ali Sistani, İçişleri Bakanlığı, IKBY, Şii, Politika, Haberler

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