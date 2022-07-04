Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye ile Avusturya arasında, İngiltere, Almanya ve birçok ülke ile yürüttüğümüz, ortak mekanizma kurma kararı aldık." - Haberler

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Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye ile Avusturya arasında, İngiltere, Almanya ve birçok ülke ile yürüttüğümüz, ortak mekanizma kurma kararı aldık."

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: 'Türkiye ile Avusturya arasında, İngiltere, Almanya ve birçok ülke ile yürüttüğümüz, ortak mekanizma kurma kararı aldık.'

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye ile Avusturya arasında, İngiltere, Almanya ve birçok ülke ile yürüttüğümüz, ortak mekanizma kurma kararı aldık.

İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye ile Avusturya arasında, İngiltere, Almanya ve birçok ülke ile yürüttüğümüz, ortak mekanizma kurma kararı aldık." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Süleyman Soylu Avusturya England Türkiye Politika Haberler Son Dakika

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