Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye ile Avusturya arasında, İngiltere, Almanya ve birçok ülke ile yürüttüğümüz, ortak mekanizma kurma kararı aldık."
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye ile Avusturya arasında, İngiltere, Almanya ve birçok ülke ile yürüttüğümüz, ortak mekanizma kurma kararı aldık.
İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye ile Avusturya arasında, İngiltere, Almanya ve birçok ülke ile yürüttüğümüz, ortak mekanizma kurma kararı aldık." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika