Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye ile Avusturya arasında, İngiltere, Almanya ve birçok ülke ile yürüttüğümüz, ortak mekanizma kurma kararı aldık." Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye ile Avusturya arasında, İngiltere, Almanya ve birçok ülke ile yürüttüğümüz, ortak mekanizma kurma kararı aldık. İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye ile Avusturya arasında, İngiltere, Almanya ve birçok ülke ile yürüttüğümüz, ortak mekanizma kurma kararı aldık." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Süleyman Soylu Avusturya England Türkiye Politika Haberler Son Dakika

Haberler ›› Politika ›› Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: 'Türkiye ile Avusturya arasında, İngiltere, Almanya ve birçok ülke ile yürüttüğümüz, ortak mekanizma kurma kararı aldık.' - Haberler

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