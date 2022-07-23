Son dakika haber... İbrahim Kalın, Usta Edebiyatçı Özdenören'in cenaze detaylarını paylaştı Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, hayatını kaybeden Usta Edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, hayatını kaybeden Usta Edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajı paylaştı. Kalın paylaşımında Cenaze namazının Pazar günü öğlen namazını müteakip Eyüp Sultan camiinde kılınacağını da duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi olan Rasim Özdenören için taziye mesajı paylaştı. Kalın mesajında şu ifadelere yer verdi; "Gül yetiştiren adam, güzel insan Rasim Özdenören ağabey Hakk'a yürüdü. Mevla mekanını cennet, makamını ali eylesin. Cenaze namazı yarın (Pazar günü) öğlen namazını müteakip Eyüp Sultan camiinden kılınacaktır". - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Rasim Özdenören İbrahim Kalın Politika Haberler Son Dakika

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