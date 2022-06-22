Son dakika haber | Fahrettin Altun: Türkiye'nin terör konusunda kesin olarak ikna edilmesi gerekiyor

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, " İsveç'in NATO'ya girişine yeşil ışık yakmak, bir saldırı durumunda İsveç halkını korumayı taahhüt edeceğimiz anlamına geliyor. İsveç için böyle bir sorumluluk üstleneceksek İsveç'te toplanan paralarla Türk vatandaşlarına terör saldırıları düzenlenmediğine, Suriye'de veya Irak'taki terör sığınaklarından İsveç silahlarının çıkmayacağına kesin olarak ikna edilmemiz gerekiyor" dedi.

Fahrettin Altun, İsveç gazetesi Svenska Dagbladet'in İsveç'in NATO üyelik başvurusuna yönelik sorularını yanıtladı. İsveç'in Terörle Mücadele Kanunu'nun 1 Temmuz'da sıkılaştırılacağının ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'in geçen günlerde terörü en güçlü biçimde kınamasının Türkiye'nin, İsveç'in üyelik başvurusuna bakışını değiştirip değiştirmediğinin sorulması üzerine Altun, İsveç hükümetinin henüz birkaç ay önce ortada bir sorun olduğunu bile kabul etmediğini kaydetti.

Türkiye'nin beklentilerini sürecin başından itibaren şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaştıklarını anlatan Altun, İsveç hükümetinin temsilcilerine kapalı kapılar ardında söylenenlerle kamuoyuna verilen mesajlar arasında hiçbir fark olmadığını kaydetti. Altun, Türkiye Cumhuriyeti için aslolanın kendi vatandaşlarının güvenliği olduğunu sözlerine ekledi.