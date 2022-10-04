Son dakika haber: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İki sapkının Kur'an-ı Kerim'e karşı yaptığı provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum"
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Son dakika politika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "İki sapkının Kur'an-ı Kerim'e karşı yaptığı provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "İki sapkının Kur'an-ı Kerim'e karşı yaptığı provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.
Erbaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurtdışında İslam düşmanlığının örneklerine şahit olurken ne yazık ki ülkemizde de benzer bir düşmanlık görüntüsünün yaşanmasından dolayı büyük üzüntü duydum. Kendini bilmez iki sapkının Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yaptığı provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika