Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunların hepsini samimi bir ortamda ele aldık.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika politika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunların hepsini samimi bir ortamda ele aldık.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunların hepsini samimi bir ortamda ele aldık. Amacımız yaşananlardan ders alıp barış ve istikrar için hep birlikte çalışmaktır. Rusya ve Ukrayna'nın bize güveni olmasaydı bu çalışmaları yerine getiremezdik" dedi. - MOSKOVA
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
İhlas Haber Ajansı / Politika